Власти Москвы отменяют QR-коды
В Москве с 3 марта отменяют QR-коды для посещения всех зрелищно-культурных мероприятий. Также снимаются все ограничения при посещении общепита и других мест, где подразумевается присутствие более 500 человек.
Московские власти вновь снимают жёсткие ограничения, которые были введены на пике пандемии Омикрон. В частности, теперь для посещений театров, кинотеатров, концертов и спортзалов не потребуется предъявлять QR-код о вакцинации, либо справку о недавно перенесенном заболевании. Это же касается стадионов и других мест, где могут одновременно присутствовать свыше 500 человек. Ограничения снимаются в тот момент, когда смертность от коронавируса в Москве продолжает оставаться на очень высоком показателе - свыше 80 случаев в сутки, однако заболеваемость уменьшается.
Кроме того, Сергей Собянин принял решение отменить обязательную самоизоляцию на дому для граждан 60 лет и жертв разного рода хронических болезней, которые не прошли через вакцинацию. Им всё ещё рекомендовано не посещать публичные места, где сохраняется высокий риск заражения, но они не обязаны это делать. А значит, их транспортные карты заработают.
Все эти решения принимаются на фоне позитивной статистики, которая показывает, что количество новых заболеваний коронавирусом в городе и госпитализаций продолжает значительным образом сокращаться. Отметим, что еще осенью прошлого года посещение разного рода культурных, зрелищных и спортивных мероприятий в столице ограничили, как по числу возможных зрителей, так и в связи с необходимостью обязательно предъявлять QR-коды. Ну а с начала нынешнего года на Россию обрушилась волна, вызванная штаммом Омикрон, которая спровоцировала рекордную заболеваемость, почти доходившую в некоторые дни до 200 000 человек в сутки. Сейчас она активно идет на спад. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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