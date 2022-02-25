Чем лечить мерцательную аритмию
Миллионы людей в разных странах мира страдают от мерцательной аритмии, которая является неизлечимым заболеванием. Однако существуют различные методики терапии, способные помочь этим людям.
Когда дело касается нарушений ритма сердца, то врачи часто предлагают лекарства в качестве первой линии терапии. В первую очередь, необходимо использовать антикоагулянты для разжижения крови, чтобы препятствовать образованию тромбов, а также препараты для контроля ритма сердца. К сожалению, одних лекарств бывает недостаточно для лечения этого состояния, так что людям иногда требуются и минимально инвазивные процедуры электрофизиологии.
К примеру при кардиоверсии электрический ток подаётся через электроды, установленные на груди и спине, чтобы вызвать у сердца состояние шока и привести его в нормальный ритм. Радиочастотная абляция подразумевает использование катетера, который вводится через пах и направляется к левому предсердию, где обычно и разворачивается мерцательная аритмия. Здесь отключается сердечная ткань, вызывающая нерегулярный ритм. Как правило, требуется три месяца для определения эффективности процедуры, и показатель успеха после первой абляции составляет около 80%. Некоторым пациентам может потребоваться более одной процедуры.
Ещё одна малоинвазивная процедура под названием Watchman предусматривает введение небольшого импланта в левое предсердие. Выбравшие эту процедуру пациенты могут в конечном итоге отказаться от антикоагулянтов, имея тот же самый уровень защиты от свёртывания крови. Однако перед любыми электрофизиологическими процедурами необходимо много консультироваться с врачами, поскольку при определённом состоянии здоровья и особенно глубоко преклонном возрасте уровень рисков может перевешивать возможный уровень пользы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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