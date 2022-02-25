При коронавирусе лучше вакцинироваться, чем переболеть
По мнению известного российского вирусолога Николая Малышева, наука знает ещё слишком много о долгосрочных последствиях влияние ковида на здоровье. Поэтому людям гораздо надёжнее сделать прививки, чем надеяться на естественный иммунитет после перенесённой болезни.
Чуть более двух лет человечество находится под атакой коронавирусной инфекции, и за этот период учеными накоплен большой объём знаний в области её течения, механизмов заражения и распространения. Но чисто по временным причинам у науки нет возможности объективно оценить долгосрочное воздействие COVID-19 на здоровье человека. А оно выражается не только постковидным синдромом, который уже неплохо изучен, но и будущими другими осложнениями, способными проявиться через много лет после заражения. К примеру, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и даже старческого слабоумием, о чём позволяют предположить некоторые исследования.
Они показывают, что коронавирус чрезвычайно плохо отражается на самых разных компонентах здоровья человека, включая работу его сердца и сосудов, лёгких, почек и даже мозга. В ходе целого ряда исследований высказывались предположения о том, что после тяжёлой коронавирусной инфекции люди могут через много лет иметь повышенный риск инфарктов, инсультов или деменции. В каких-то случаях восстановление после ковида происходит быстро, а в каких-то затягивается на месяцы.
Николай Малышев убеждён, что в этой ситуации гораздо выгоднее сделать прививку от коронавируса, которая приведёт к выработке иммунной системой человека защитных антител. Когда сам вирус проникнет в наш организм, он уже не будет абсолютно новым и чужеродным агентом, иммунитет получит о нем представление и узнает, как с ним бороться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Медицина
Главный инфекционист Москвы. Доктор медицинских наук. Профессор. Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России
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