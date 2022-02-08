Первые 30 дней после ковида опасны для сердца
Пережившие коронавирус люди значительно чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми нарушениями вроде сердечной недостаточности или коронарных заболеваний в течение 30 дней после заражения. К такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского университета.
Если вы перенесли коронавирус даже в относительно умеренной форме, то в течение 30 дней после заражения у вас имеется повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений, как выяснили ученые из Сент-Луиса. Они установили, что пережившие болезнь чуть более чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, коронарными заболеваниями и другими нарушениями в области сердца и сосудов, по сравнению со среднестатистическим человеком, который с коронавирусом не сталкивался.
Повышенная опасность касается людей вне зависимости от того, насколько тяжело они перенесли коронавирус. При этом более жёсткая форма болезни чуть увеличивает риск, по сравнению с более мягкой формы коронавируса. Это исследование подчёркивает опасность долговременных последствий COVID-19 и того, что даже после завершения самой болезни здоровье человека всё ещё находится перед дополнительной угрозой. Ранее другие исследования показывали, что перенесшим коронавирус угрожает повышенный риск самых разных нарушений от проблем со свёртываемостью крови до болезни Альцгеймера.
Нынешнее исследование основывалось на информации по более чем 11 млн человек, что делает его самым масштабным в данной сфере. Из общего количества 153 000 пациентов, которые переболели коронавирусом, попали под тщательное наблюдение. А ещё 5 млн человек, получавших лечение от других болезней во время пандемии, вошли в контрольную группу. Это позволило исследователям узнать, насколько часто представители двух групп сталкивались с целым рядом сердечно-сосудистых болезней, чтобы исключить другие факторы риска и определить воздействие коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона в Сент-Луисе
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури.
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