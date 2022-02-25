Британия снова отменяет коронавирусные ограничения
Власти Великобритании планируют в очередной раз организовать так называемый День освобождения. Он позволит отказаться от всех существующих чрезвычайных законов в связи с коронавирусной пандемией после почти двух лет бесконечных локдаунов и самоизоляций.
Англия готовится окончательно освободиться после почти двух лет длительных локдаунов, самоизоляций и запретов, которые были приняты из-за коронавирусной пандемии. Отменяется правило самоизоляции для инфицированных, в публичном транспорте больше не требуется носить маски, снимаются все ограничения на посещение пациентов больниц. Это означает, что пандемия на территории Великобритании окончательно закончилась. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Англия выходит из очень мрачных лет в новейшей истории, когда сообщал подробности своей стратегии «Живём вместе с коронавирусом» в понедельник.
Это стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации и внедрению в широкую медицинскую практику мощных лекарств, которые позволили резко снизить показатели смертности от коронавируса. С сегодняшнего дня Англия стала самой свободной страной Европы в отношении действующих правил - не осталось вообще никаких ограничений, связанных с ковидом. Можно посещать стадионы, театры и кинотеатры, не обязательно использовать медицинские маски где бы то ни было, не нужно предъявлять паспорта вакцинации или справки о недавно перенесенном заболевании.
Конечно, если англичане захотят полететь в другую страну, то им придется, по всей видимости, следовать строгим нормам. Некоторые страны до сих пор не открыты. Например, Китай не пускает к себе туристов последние два года и не собираются это делать в ближайшем будущем. Китай могут посетить люди только по неотложным делам, связанным с бизнесом, политикой, спортом, культурой или здоровьем. Причём им в обязательном порядке придётся провести 21 день в специальном изоляторе, неоднократно сдавать ПЦР-тесты и только после этого они получать возможность свободно перемещаться по стране. Это самые жёсткие из действующих на нашей планете ограничения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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