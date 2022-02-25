Масочный режим останется только на Гавайях
Гавайские острова останутся единственным американским штатом, на территории которого сохраняется обязательный масочный режим при посещении каких-либо публичных пространств в помещениях. При этом все остальные губернаторы отказались от данных ограничений на фоне резкого спада заболеваемости коронавирусом.
Почти все американские штаты отказались от масочного режима для того, чтобы побыстрее вернуться к нормальной жизни. И это несмотря на упрямство федерального правительства, которое пока не объявляло о завершении пандемии. 49 из 50 американских штатов сняли либо ослабили масочный режим, требующий обязательного использования медицинских масок при посещении каких-либо торговых центров, театров, кинотеатров, публичного транспорта и тому подобных мест с большим скоплением людей. В ряде штатов установлена дата его снятия, причём в самом ближайшем будущем. И только на Гавайских островах сохраняется один из самых жёстких масочных режимов в США, который действует на протяжении всей пандемии.
При этом по всей стране наблюдается резкое снижение заболеваемости за последние две недели. Единственным исключением остаётся штат Мэн, где такого спада не зафиксировано. Общее количество заболевших в США за сутки уже упало ниже 80 000 человек - впервые с 29 ноября прошлого года. За последние 7 дней число заболевающих в сутки опустилось на 38%, а с момента пикового показателя в 800 000 заражённых за день, достигнутого 15 января, это количество сократилось на 90%.
На прошлой неделе губернатор самого популярного американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил, что уже в ближайшее время к COVID-19 здесь будут относиться, как к эндемии, но не пандемии. Это произойдет почти через два года после того, как как первый случай коронавируса был зарегистрирован на территории Америки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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