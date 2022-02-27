В Предгорном округе Ставрополья медучреждения обеспечены всем необходимым для лечения ковид-пациентов
МедикФорум стало известно, что в предгорной районной больнице открыты дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, по словам главного врача, на базе медицинского учреждения есть все необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты для лечения пациентов.
Койки для лечения пациентов оборудованы кислородными газификаторами, имеется двадцать прикроватных концентраторов. Также закуплены медицинские автомобили, которые помогают в своевременной доставке пациентов, помогают медикам вовремя обрабатывать заявки и приезжать на выезды на дом к нуждающимся в помощи людям.
Главный врач ЦРБ Инна Антонян отметила, что основная нагрузка сегодня лежит на амбулаторно-поликлиническом звене. Между тем в больнице усилена работа колл-центра, дополнительно привлечены медицинские сотрудники. Больница обеспечена всем необходимым в борьбе с COVID-19.
В медицинское учреждение поступает каждый день порядка 150 вызовов. Также для улучшения качества оказываемой помощи, планируется создать амбулаторию на колёсах, где медицинские специалисты смогут посещать и оказывать медицинскую помощь людям из маленьких населенных пунктов, где пока в силу некоторых причин отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты.
Сейчас в Предгорном округе в ряде небольших населенных пунктов ведётся строительство ФАПов, по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам.
Инна Антонян
Медицина
Главный врач ЦРБ Предгорного округа Ставропольского края
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