В Предгорном округе Ставрополья медучреждения обеспечены всем необходимым для лечения ковид-пациентов

Главный врач ЦРБ Инна Антонян отметила, что основная нагрузка сегодня лежит на амбулаторно-поликлиническом звене. Между тем в больнице усилена работа колл-центра, дополнительно привлечены медицинские сотрудники. Больница обеспечена всем необходимым в борьбе с COVID-19.

Койки для лечения пациентов оборудованы кислородными газификаторами, имеется двадцать прикроватных концентраторов. Также закуплены медицинские автомобили, которые помогают в своевременной доставке пациентов, помогают медикам вовремя обрабатывать заявки и приезжать на выезды на дом к нуждающимся в помощи людям.В медицинское учреждение поступает каждый день порядка 150 вызовов. Также для улучшения качества оказываемой помощи, планируется создать амбулаторию на колёсах, где медицинские специалисты смогут посещать и оказывать медицинскую помощь людям из маленьких населенных пунктов, где пока в силу некоторых причин отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты.Сейчас в Предгорном округе в ряде небольших населенных пунктов ведётся строительство ФАПов, по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Ранее МедикФорум сообщал , что на Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам.