Америка отказывается от масочного режима
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США скоро предложат стране отказаться от обязательного масочного режима. Это связано с тем, что заболеваемость коронавирусом в США с середины января упала уже на 92%.
Уже очень скоро обязательное ношение масок на территории разных американских штатов окончательно уйдет в прошлое. Стало известно, что руководство CDC снимет требования по обязательному ношению масок в помещениях на большей части территории США. Связанный с принятием этого решения учёный рассказал журналистам, что об этом объявят уже в пятницу. В настоящее время CDC рекомендует ношение масок во всех помещениях, где отмечается высокий или устойчивый риск передачи коронавируса. При этом к пятнице 95% территории США уже не подпадали ни под одну из этих категорий.
В этой связи CDC планирует пересмотреть свои рекомендации, на основании которых то или иное графство или округ в Америке считаются имеющими высокий, устойчивый, средний или низкий уровень заражений. В тех регионах, где он будет оставаться высоким или устойчивым, рекомендации по масочному режиму сохранят. Однако совершенно очевидно, что число этих территорий резко падает день ото дня.
Это связано с тем, что вариант Омикрон изменил сценарий развития пандемии COVID-19 в Америке и само течение болезни. Раньше такие крупные вспышки заболеваемости приводили к таким же значительным всплескам смертности. Сейчас по стране распространяется самый заразный штамм коронавируса, который в большинстве случаев вызывает умеренную форму болезни. Следовательно, для большинства населения коронавирус перестал представлять такую серьёзную опасность. И на основе таких показателей, как количество госпитализаций и смертей эксперты уже могут давать рекомендации об ослаблении или снятии тех или иных ограничений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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