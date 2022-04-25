Лос-Анджелес возвращает масочный режим на транспорт
Власти Лос-Анджелеса восстановили действие масочного режима на общественном транспорте, несмотря на тот факт, что федеральный суд отменил его. В Филадельфии вновь отказываются от масок в закрытых пространствах из-за вызванных ими беспорядков.
Власти различных американских регионов экспериментируют с масочным режимом. Некоторое время тому назад в Филадельфии вновь было введено требование носить маски в закрытых помещениях, однако оно вызвало такие сильные акции недовольства, что было отменено всего через четыре дня. А теперь на территории Лос-Анджелеса снова требуют ношения масок в общественном транспорте, несмотря на федеральный закон, который эту необходимость отменил. Власти южнокалифорнийского города заявили о том, что резкий роста заражений и рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заставляют их вернуть маски на транспорт.
Эти рекомендации дают эксперты, как подчёркивают власти, и к их советам надо прислушиваться, поскольку они направлены на укрепление общественного здоровья. Решение о введении масочного режима принято, несмотря на то, что находящийся во Флориде федеральный судья отменил действующее постановление CDC в понедельник, когда установил, что агентство превысило свои полномочия. В настоящий момент американский Минюст подал апелляцию на это судебное решение.
Ну а полуторамиллионная Филадельфия стала наглядной иллюстрацией того, что общество может добиться желаемого, вопреки всем требованиям экспертов и решениям властей. Некоторое время тому назад власти этого города на территории Пенсильвании приняли решение ввести масочный режим обратно в помещениях, но это продержалась всего 4 дня. Новое старое требование вызвало такой мощный общественный резонанс, что его быстро отменили. При этом власти Филадельфии подчеркивали, что заболеваемость в городе подскочила на 70%, а уровень госпитализации вырос на 40%. Но жители Филадельфии не захотели снова одевать маски в ресторанах, торговых центрах, школах и других общественных пространствах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий