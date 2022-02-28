Одобрена первая растительная вакцина от COVID-19
Канада дала добро на использование первой в истории растительной вакцины против коронавируса для лиц старше 65 лет. В ней применяется растительный материал, напоминающий частицы вируса, для формирования иммунитета.
Регулирующие органы Канады одобрили использование растительной вакцины от COVID-19 - первой в истории пандемии. Речь о препарате под названием Covifenz, который был разработан совместно канадской компанией Medicago и британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline. Он применяет растительные материалы для создания подобия спайкового белка вируса, когда проникает в тело человека. Сообщается, что эффективность этой вакцины ещё до наступления штамма Омикрон составляла 71 %. Однако вполне возможно, что на фоне распространения новый мутации данный показатель сильно ослабнет.
Впрочем, пока не очень понятно, насколько будет распространена эта вакцина, поскольку в Канаде уже обеспечен широкий доступ к прививкам от других производителей, за исключением произведенных в Китае и России. И всё-таки одобрение растительной вакцины называют значительным шагом для Канады в борьбе с пандемией. Прививка также состоит из двух компонентов, которые необходимо хранить в холодильнике. Но она не требует гиперохлаждения, как препараты от Moderna или Pfizer.
Третья фаза клинических исследований этой вакцины затронула 24 000 взрослых жителей 6 стран. Пока не получено достаточных данных по группе старше 65 для того, чтобы регулятор принял окончательное решение. В состав вакцины входят растительные частицы, которые создают ложной белок в теле. Когда иммунная система принимает этот белок, она создаёт антитела для борьбы с вирусом. Именно так работают и вакцины на основе микроРНК. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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