Вакцины от коронавируса не провоцируют внезапную потерю слуха
Появившиеся в последнее время сообщения связывают вакцины от коронавируса с внезапной потерей слуха. Однако новое исследование ученых из Медицинской школы Джонса Хопкинса данной связи не обнаружило.
Исследователи из США проанализировали воздействие трех западных прививок от коронавируса на слуховой аппарат человека. Было установлено, что после использования этих вакцин количество случаев внезапной потери слуха оставалось таким же, как среди населения в целом, и не повышалось. Более того, в некоторых случаях оно даже снижалось в первые несколько недель после получения инъекций. Никаких доказательств связи вакцинации с ухудшением слуха выявлено не было. Это исследование проводилось специально в ответ на появляющиеся в последние месяцы сообщения в научной прессе о проблемах со слухом, которые якобы возникали у пациентов после вакцинации.
Были проанализированы сообщения о внезапной потере слуха в течение 21 дня после прививок, зарегистрированные в медицинской базе. Любой человек может сообщить о таком событии в эту базу, для этого не требуется какая-то медицинская документация. Для сведения к минимуму возможных ошибочных диагнозов авторы исследования рассмотрели только те отчёты, в которых фигурировали диагностические процедуры врачей, то есть там, где потерю слуха выявляли медики. Разделив эти отчёты на количество сделанных вакцин за данный период был выявлен показатель заболеваемости - 0,6 случаев внезапной потери слуха на каждые 100 тысяч уколов.
При разделении этих случаев на количество получивших обе вакцины людей показатель заболеваемости вырос до 28 на 100 000. Однако среди населения в целом периодичность данных случаев внезапной потери слуха составляет от 11 до 77 на 100 000 человек, в зависимости от возраста. Следовательно, никакого статистически существенного роста зафиксировано не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор
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