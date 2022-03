В Великобритании худшая выживаемость по болезням легких в Европе

В Евросоюзе подвели медицинскую статистику по болезням легких, которая коснулась и жителей Великобритании, недавно этот союз покинувших. Она показала, что в этой стране худшая смертность из-за заболеваний легких во всей Западной Европе. Представители британского благотворительного общества Asthma and Lung UK по помощи жертвам астмы и других лёгочных заболеваний уже назвали это «национальным скандалом» и потребовали от властей срочно исправить ситуацию в области диагностики, лечения и ухода.Почти 84 000 человек в Великобритании ежегодно умирают от респираторных заболеваний вроде астмы, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или рака лёгких ежегодно. Asthma and Lung UK установило, что британцы в три раза чаще уходят из жизни из-за лёгочных заболеваний, чем жители Финляндии, в два раза чаще, чем итальянцы и шведы. Только турки обладают еще более худшими показателями смертности от этих заболеваний, чем британцы.По мнению экспертов Asthma and Lung UK, причины проблемы две - сочетание слишком перегруженной системы оказания государственной медицинской помощи, где очень длинные списки ожидания, и высокие показателя загрязнений воздуха. При этом в нынешнюю статистику не вошло воздействие коронавирусной пандемии, из-за которой, вне всяких сомнений, смертность из-за болезней лёгких подскочила ещё более высоко. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ