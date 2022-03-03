Важно после 50 лет: отказ от этих напитков позволит мужчинам дольше сохранить здоровье
После 50 обмен веществ в организме замедляется, внутренние органы работают не так активно, как в молодости. Медики советуют мужчинам отказаться от некоторых напитков.
Алкоголь
В первую очередь, речь идет об алкоголе. Он резко увеличивает вероятность развития цирроза и рака печени, ухудшает работу почек, поджелудочной железы, сердца и нервной системы.
Алкоголь разрушает центральную нервную систему, изменяя функцию нервных клеток и проникая внутрь их. Каждый второй больной алкоголизмом имеет пораженную сердечно–сосудистую систему. Сильнее всего от алкоголя страдает мозг.
Сладкая газировка, сок в пакетах
В газировке слишком много сахара и различных химических добавок. Регулярное употребление газировки приведёт к сахарному диабету, проблемам с сосудами и зубами. Магазинный сок тоже чересчур сладкий. В бутылке газировки содержится около восьми ложек сахара.
Кофе
После чашки кофе ощущается прилив сил, бодрость, но с годами этот эффект ослабляется, наступает истощение организма. Кофе может негативно влиять на нервные клетки и сердечно-сосудистую систему.
Вред кофе для мужчин проявляется, если пить больше двух порций за день. Неумеренное кофепитие во второй половине суток может привести к проблемам с вечерней потенцией. Кроме того, переизбыток кофеина раздражает мочевой пузырь.
Напитки «3 в 1»
В небольших пакетиках содержится растворимый кофе, сухое молоко и сахар. Бодрящего эффекта у порошков нет, поскольку доза кофеина слишком маленькая. При этом пальмовое масло провоцирует повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза.
Самая распространённая сердечная болезнь мужчин после пятидесяти лет - инфаркт миокарда. Алкоголь, кофеин и напитки с большим количеством сахара способствуют развитию многих болезней, в том числе, сердечно-сосудистых.
Чрезмерное употребление популярной газировки отражается на снижении числа сперматозоидов и качестве спермы, сообщили специалисты из госпиталя Университета Копенгагена. По их данным, снижение происходит значительное — на тридцать процентов. В исследовании участвовали 2,5 тысячи мужчин, за ними наблюдали несколько лет и периодически брали анализы. Выяснилось, что количество сперматозоидов у любителей газировки маленькое — всего 35 млн на миллилитр.
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