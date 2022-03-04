Маленькие фабрики лекарств помогут в лечении рака
В будущем некоторые опасные опухоли можно будет побеждать за счёт установки в организм пациента имплантов с целыми «фабриками лекарств». В частности, эта технология уже избавила лабораторных мышей от опухолей кишечника всего за шесть дней.
Пациенты с раком в один прекрасный день получат возможность вылечиться за счёт установки в их организм крошечных «фабрик по производству лекарств». Эта экспериментальная терапия, пока не проверенная среди людей, избавила лабораторных мышей от опухолей в течение 6 дней. Речь идёт о крошечных бусинках, которые вводятся в злокачественные новообразования в кишечнике, расположенные на поверхности стенки этого органа.
Эти фабрики, как их неофициально называют, постоянно выделяют устойчивую дозу интерлейкина-2 для того, чтобы иммунная система продолжала активно работать. Данный белок активирует белые клетки крови для обнаружения и уничтожения рака. Исследователи из Виргинского университета совместно со своими коллегами называют полученные результаты очень впечатляющими. Ожидается, что для испытаний среди людей всё будет готово уже осенью нынешнего года.
Данную методику можно применять для лечения злокачественных новообразований поджелудочной желудочной железы, печени и легких, а также других опухолей в брюшине - мешкообразной оболочке вокруг внутренних органов. В настоящее время их лечат за счёт сочетания хирургии, химиотерапии и облучения, а также направленных или таргетных препаратов, но врачи всё чаще обращают внимание на самое перспективное направление в онкологии - иммунотерапию. Она использует иммунитет пациента для предотвращения, контроля и уничтожение рака, поскольку является более точной по своему действию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Виргинский университет
Медицина
государственный исследовательский университет штата Вирджиния, США. Флагманский вуз штата, входит в тройку лучших государственных университетов в США
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