Стало известно, как питомцы влияют на работу мозга

88 Фото: Pixabay
Кошка

Ученые выяснили, как на скорость старения мозга влияет присутствие домашнего животного.

После достижения человеком шестидесятилетнего возраста естественным образом начинает снижаться скорость обработки информации и принятия решений. Однако, согласно результатам исследования научных деятелей Мичиганского университета, этот процесс замедляется у тех, кто живет рядом с братьями нашими меньшими.

В частности, исследователи пришли к выводу, само по себе ежедневное "общение" с кошками и собаками на протяжении длительного периода времени способствует профилактике деменции у их хозяев.

При этом, важно понимать, что это не единственный фактор, сдерживающий ухудшение когнитивных способностей. Не менее важен и образ жизни, питание, которое снабжает организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов, а также количество и качество двигательной активности.

Мичиганский университет

Медицина

Публичный (государственный) исследовательский университет

Теги : домашние животные, профилактика деменции, когнитивные способности