Стало известно, как питомцы влияют на работу мозга
Ученые выяснили, как на скорость старения мозга влияет присутствие домашнего животного.
После достижения человеком шестидесятилетнего возраста естественным образом начинает снижаться скорость обработки информации и принятия решений. Однако, согласно результатам исследования научных деятелей Мичиганского университета, этот процесс замедляется у тех, кто живет рядом с братьями нашими меньшими.
В частности, исследователи пришли к выводу, само по себе ежедневное "общение" с кошками и собаками на протяжении длительного периода времени способствует профилактике деменции у их хозяев.
При этом, важно понимать, что это не единственный фактор, сдерживающий ухудшение когнитивных способностей. Не менее важен и образ жизни, питание, которое снабжает организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов, а также количество и качество двигательной активности.
Мичиганский университет
Медицина
Публичный (государственный) исследовательский университет
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