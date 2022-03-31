Масочный режим продолжают отменять в России
Несмотря на то, что нашу страну ожидает новая волна заболеваемости из-за штамма «стелс-омикрон», в ряде регионов продолжается отмена масочного режима. Увы, это может ускорить рост заболеваемости.
Некоторое время назад в Москве и Московской области приняли решение отменить масочный режим. Также были сняты все ограничения на посещения культурно-зрелищных мероприятий и заведений общепита, чтобы поддержать бизнес в условиях беспрецедентных санкций и дать стимул деловой активности. Жители самого густонаселённая российского мегаполиса положительно отнеслись к этому решению, однако эксперты полагают, что оно было принято преждевременно. Нынешней спад заболеваемости является временным, и на смену Омикрона обязательно придёт «стелс-омикрон».
Однако Москва располагает изрядным запасом специализированных коронавирусных коек, чего никак не скажешь о некоторых других регионах, где тоже отменяют масочный режим. В частности, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов принял решение отменить ношение масок на общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах. Бурятия является одним из самых пострадавших от коронавируса регионов Российской Федерации, в периоды пиковых нагрузок здесь остро не хватало коек и особенно медицинских специалистов. Поэтому новый всплеск заболеваемости может опять-таки очень тяжело сказаться на медицинских ресурсах республике.
В прошлый вторник власти Приамурья также дали разрешение снимать маски в зданиях правительственных ведомств, начав облегчение масочного режима. Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых других регионах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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