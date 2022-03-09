Фармгигант проводил испытания на чёрных заключённых
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson помогала осуществлять в 1971 году исследование, в ходе которого преимущественно чёрным заключённым проводились инъекции асбеста. Авторы эксперимента пытались узнать, можно ли эту смертоносную субстанцию безопасно использовать в присыпках с тальком.
Одна из самых знаменитых и крупнейших в мире фармацевтических компаний Johnson & Johnson частично финансировала эксперименты над тюремными заключёнными в Пенсильвании, в которых принимали участие преимущественно чернокожие американцы. В ходе этих экспериментов им проводились инъекции асбеста для того, чтобы определить, насколько эта субстанция безопасна для использования в присыпках. Документы подтверждают вовлечённость этой компании в наблюдения, которые возглавлял доктор Альберт Клигман (Albert Kligman) из Университета Пенсильвании. Эти опыты над живыми людьми известного дерматолога были широко осуждены и названы жестокими и неэтичными. Сам доктор скончался в 2010 году в возрасте 93 лет.
Заключённые тюрьмы Holmesburg Prison в Филадельфии получали от $10 до $300 за участие в этих экспериментах, хотя, вполне вероятно, они понятия не имели, насколько опасны данные опыты. Им вкалывали асбест и тальк, входящий в присыпки, которые используются в знаменитых детских продуктах от Johnson & Johnson. Асбест - чрезвычайно опасный химический материал, связанный с опухолями легких и некоторыми другими опасными расстройствами.
Исследователи хотели определить, можно ли применять асбест в детских приставках с тальком, и не вызовет ли он негативных реакций у малышей. Многие участники этого эксперимента получили тяжелейшие нарушение здоровья, а один из зэков настолько сильно подорвал свою психику, что превратился в «настоящего монстра», по рассказам его дочери. Он скончался в 2018 году в возрасте 74 лет, постоянно страдая от невыносимой боли в результате экспериментов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
Johnson & Johnson
Медицина
американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру
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