Стали известны особенности "омикрона" у детей

«После инфицирования омикроном симптомы отмечаются на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до 7 дня. В России тяжелое течение встречается менее чем у 1% детей. Сейчас заболевают чаще школьники, как в группе 7 — 14 лет, так и 15 — 17 лет», — говориться в сообщении.

Прежде всего, в ведомстве подчеркнули, что в большинстве случаев, дети переносят заражение новым штаммом в легкой форме. Однако, тяжелое течение заболевания также возможно.Обычно осложнения настигают ребенка в случае несоблюдения домашнего режима, а также при несвоевременном, неправильном или вообще отсутствующим лечением. Также, в этой группе риска находятся не достигшие пятилетнего возраста дети.Специалисты связывают такое распространение с активным общением в школе и вне ее. При этом, чаще всего заражение ребенка происходит в кругу семьи, члены которой не принимали участие в прививочной кампании. Именно поэтому, вакцинация и соблюдение мер профилактики остается чрезвычайно важным для препятствования распространению вируса.Кроме того, эксперты ведомства отметили, что детская носоглотка отличается от взрослой рыхлой структурой слизистой оболочки и узкими просветами. Такие возрастные особенности способствуют задержке на них разного рода респираторных вирусов.