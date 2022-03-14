Штамм Дельтакрон пока не начал доминировать
Ни в каких регионах планеты штамм Дельтакрон не начал доминировать и не стал основным, оттолкнув в сторону другие мутации коронавируса. Эксперты настаивают на том, что этот гибрид не заслуживает столь пристального внимания.
Гибридный вариант коронавируса, представляющий собой смешение штаммов Дельта и Омикрон, распространяется по миру, но пока не является поводом для опасений. Это сочетание двух штаммов – Дельта-штаммом вызвал самую тяжелую волну коронавируса на планете, спровоцировав очень значительные показатели смертности. Пришедший на смену Дельте штамм Омикрон оказался самым заразным, но и вызывающим самое мягкое течение коронавируса. Позднее эти два штамма соединились между собой, образовав тот самый гибрид Дельтакрон, об опасности которого говорилось все последние дни.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что этот супермутант обнаружен во Франции, Нидерландах и Дании. Однако следящие за распространением мутанта руководители британской системы здравоохранения к настоящему моменту выявили всего 32 заражения на территории всей страны. И хотя этот гибрид показал способность распространяться между людьми, эксперты настаивают, что он вряд ли сможет стать подавляющим и вытеснить Омикрон.
К примеру, профессор Ян Джонс, вирусолог из Университета Ридинга, полагает достаточно сложным представить, как этот гибрид сможет подавить доминирующий Омикрон. Этот штамм пришёл на смену Дельты, а Дельтакрон представляет собой не дальнейшее развитие патогена, а его шаг назад. Другими словами, это мутация наоборот, и она не может стать подавляющей ни при каком случае. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ян Джонс
Медицина
вирусолог из Университета Ридинга
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