Омикрон мутант продолжает убивать жителей Гонконга
Ежедневно около 280 жителей Гонконга умирают из-за коронавируса, вызванного мутировавший штаммом Омикрон. И он уже добрался до Австралии.
Новая мутация Омикрона сделала Гонконг самым смертоносным местом на земле в плане риска смерти от COVID-19. С середины февраля заболеваемость на этой территории Китая стала резко расти, за считанные недели она подскочила c 224 случаев в сутки да 2 287. В прошлый понедельник Омикрон убил 280 жителей Гонконга, а с 15 февраля здесь зарегистрировано 450 000 заражений. До нашествия штамма Омикрон на территории Гонконга было всего 50 000 зарегистрированных случаев коронавируса.
Последняя по времени волна заболеваемости обусловлена воздействием мутировавшей версии Омикрона ВА.2, которая обладает изменениями в профиле аминокислот на спайковом белке вируса. Это мутация ВА2.2 почти уникальна для Гонконга в данный момент, но в некоторых количествах её отмечали на территории Великобритании, Сингапура и Австралии, как установили учёные из Университета Арканзаса.
Сейчас среди научных умов ведутся споры о том, отвечает ли именно эта новая мутация за такую катастрофическому смертность на территории Гонконга, либо речь идёт о каком-то совпадении. Уровень смертности в этом регионе составляет 29,18 на 1 млн, что намного выше, чем в январе в Австралии, где она составляла 3,4 случая на миллион. Среднестатистические показатели смертности за 7 дней в городе с населением в 7,5 млн человек составляет 193 случая на миллион. Это выше, чем в Индии с населением в 1,4 миллиарда, где средняя смертность составляет 180 на млн. Смертность в Гонконге сейчас даже выше чем в России и Великобритании в худшие периоды - ещё до начала масштабной вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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