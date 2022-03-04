Китай не позволяет пандемии закончится
Заболеваемость в Китае продолжает стремительно увеличиваться. Более двух лет этой стране удавалось сдерживать натиск коронавируса, но теперь ситуация изменилась.
После первого всплеска зимой и весной 2020 года заболеваемость коронавирусом в полуторамиллиардном Китае почти два года составляла от нескольких десятков до нескольких сотен случаев в день. В итоге, вплоть до января нынешнего года коронавирусом в Китае переболело всего чуть более 150 000 человек, а смертность составляла 4 200 случаев. Однако и на территорию Китая пробрался коварный штамм Омикрон, против которого не устояли другие государства, действовавшие по принципу нулевой терпимости к коронавирусу, которые закрывали на жёсткий карантин целые многомиллионные мегаполисы в случае появления даже нескольких заболевших.
Китай также продолжал действовать по этому алгоритму, строя специальные санитарные лагеря и запрещая жителям крупных городов выходить на улицу в том случае, если там отмечались мельчайшие вспышки. Но при штамме Омикрон этот подход, к сожалению, не работает, поскольку данная мутация обладает на порядок большей заразностью, чем предыдущие версии. И вот с некоторых пор суточная заболеваемость коронавирусом в Китае стала исчисляться не сотнями, тысячами, ну а потом десятками тысяч. За последние сутки на территории Китая зафиксировано уже 57 121 заражение, а их общее количество приближается к полумиллиону. Также в Поднебесной зарегистрировано уже свыше 6 000 смертей. Резкий взлёт начался во второй половине февраля.
Вполне возможно, что в эту статистику попадают данные из Гонконга, который является отдельной административно-территориальной единицей Китая. Там отмечается мощнейшая вспышка, поскольку в Гонконге не используют методику нулевой терпимости к коронавирусу, как в материковом Китае. Здесь не закрывали людей на домашний арест, и большая часть заболевших родом из Гонконга. Но и в других крупных населенных пунктах Китая также продолжается плавный рост заражений. А с учётом того, что китайские вакцины от коронавируса малоэффективны в отношении Омикрона, и других препаратов на территории Китая не используется, можно ожидать, что уже в ближайшее время по количеству заражённых в сутки Китай обгонит Россию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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