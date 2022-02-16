Гонконг провалил защиту от коронавируса
Политика нулевой терпимости к коронавирусу на территории Гонконга не сработала. В этом мегаполисе зарегистрировано сразу 4 500 новых заражений штаммом Омикрон, несмотря на локдаун.
Китай остаётся единственной страной в мире, в которой эффективно работает политика нулевой терпимости к коронавирусу. В течение уже более двух лет Китай драконовскими ограничениями, запирая на домашний карантин многомиллионные города и выстраивая фильтрационные лагеря, держит под контролем заболеваемость коронавирусом. За весь период в Китае ковидом переболели всего чуть более 126 тысяч человек, а умерли менее 5 000. И это в стране с населением более полутора миллиардов граждан, откуда, собственно, и пошла сама пандемия. Нулевая терпимость к коронавирусу означает то, что при появлении даже нескольких заболевших весь регион закрывается на жёсткий карантин, гражданам запрещают покидать дома, всех лиц из контактного списка, встречавшихся с заболевшими, отправляют в карантинные лагеря, и в таком положении город или целая область находятся до исчезновения последнего активного заболевания.
Ранее к такой политике прибегали в других регионах и странах, включая Австралию и Новую Зеландию, но проникновение туда штамма Омикрон разрушило этот подход, и он оказался неэффективным. Материковый Китай пока успешно держится, и здесь каждый день регистрируется не более 100 заболевших. А вот в автономном Гонконге установлен новый рекорд – сегодня уже 4 500 заболевших коронавирусом. И это несмотря на почти тотальный локдаун, а также сокращение международных авиаперелётов на 90%. Все местные школы, игровые площадки, спортзалы и множество других точек закрыты. Рестораны закрываются в 6 вечера, а большинство жителей города, включая и гражданских служащих, работают из дома. Несмотря на все эти меры, вчера в городе было зарегистрировано более 2 000 активных случаев коронавируса, а сегодня уже в два раза больше.
Не менее двух больниц Гонконга уже вынуждены класть пациентов в коридоры, медицинские учреждения перезагружены из-за наплыва госпитализированных. Пятая волна коронавируса превышает способности местных медиков оказывать качественную помощь пациентам, как рассказала глава администрации города Кэрри Лам. При этом она отвергла возможность введения полностью китайского подхода с домашним арестом для всех жителей, закрытием всех заведений и жесткого карантина вплоть до исчезновения активных случаев болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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