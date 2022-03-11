Многомесячная спячка поможет затормозить старение
Состояние спячки, продолжающееся 8 месяцев, может поставить на паузу ход биологических часов организма. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Изучая желтобрюхих сурков, американские учёные пришли к интересному выводу о том, что эти животные за счёт спячки или состояния гибернации способны останавливать вроде бы безжалостный ход биологических часов в организме, то есть замедлять старение. Данные сурки впадают в спячку на срок до восьми месяцев в течение каждого года. И именно в этот период все процессы старения в организме приостанавливаются.
Авторы исследования наблюдали за эпигенетическими изменениями - химическими модификациями, которые происходят с ДНК, по анализам крови, которые брали у 73 самок сурков в возрасте двух лет. Во время спячки эти шестикилограммовые животные сжигали только 1 г жира каждый день, превращая себя в «абсолютно холодные и мохнатые камни», как это описал один из авторов исследования. На основе полученных результатов учёные предположили, что у людей, если они приспособятся к длительной спячке, могут появиться некоторые биологические преимущества. И это совсем не пустые рассуждения - спячка понадобится космонавтам, отправляющимся в длительные полёты. К слову, она уже довольно реалистично отображается во множестве научно-фантастических фильмов.
У состояния спячки есть и некоторые прямые медицинские преимущества. К примеру, если бы люди научились впадать в гибернацию, это бы помогло в деле сохранения донорских органов, подходящих для трансплантации. Анализы крови у желтобрюхих сурков брали каждые две недели на протяжении 14 летних сезонов в одной из биологических лабораторий штата Колорадо, когда эти животные были активны под землёй. На основе этой информации учёные создали статистическую модель, позволившую определить, что происходит во время ежегодной спячки сурков, продолжающейся с сентября по май. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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