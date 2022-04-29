Космонавтам спячка не поможет
Новое исследование предоставило разочаровывающую информацию, касающуюся состояния гибернации. Без погружения в спячку длительные космические полёты невозможны.
Представьте себе, что вы космонавт, отправляющийся в космическое путешествие. Вот только не на Луну, а к далеким мирам, и полёт туда-обратно должен продлится не менее 120 лет. Естественно, что это вне средних пределов человеческой жизни, и для достижения задуманного необходимо погрузиться в спячку, то есть сократить метаболическую активность и потребности нашего тела. Подобное можно часто видеть в различных голливудских фантастических блокбастерах, где космические корабли летят на автопилоте, а их экипаж как раз пребывает в состоянии той самой гибернации.
И вот теперь учёные решили проанализировать, сколько энергии сберегают разные млекопитающие во время спячки. Полученные данные показывают, что с метаболической точки зрения люди, вероятно, не переживут многолетние путешествие в космосе. Так, впадающие в спячку мелкие млекопитающие, в среднем, экономят гораздо больше энергии, чем крупные животные. Весящее 45г сумчатое животное соневидный опоссум, способное поместиться на ладони человека, экономит 76% своей энергии во время спячки.
200-килограммовый медведь гризли имеет отрицательную экономию энергии в размере минус 124%. Другими словами, во время спячки он не экономит энергию, а теряет её. Это касается даже меньшего по весу медведя в 75кг, у которого экономия энергии равна нулю. Учёные из Университета Австралии в Чили полагают, что во время гибернации потребление энергии на один грамм постоянно при любых размерах тела. Поэтому польза от выключения метаболизма больше у мелких животных, а при более крупном весе она становится нулевой. Люди просто слишком велики, поэтому они не получат никакой пользы от гибернации, и погружённые в спячку умрут через несколько десятков лет от старости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чили
Медицина
государственный университет, расположенный в Сантьяго, Чили. Крупнейшее и старейшее высшее учебное заведение в Чили
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