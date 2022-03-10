Иммунолог допустил уменьшение мозга после коронавируса. Почему так происходит?

— Думаю, что это неповсеместный эффект от переболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, — да, — сказал ученый.

Крючков допустил, что после коронавируса микроциркуляция в мозге может нарушиться, а это приводит к инфарктам, инсультам и другим ишемическим поражениям.Коронавирус редко проходит бесследно, постковидный синдром отмечается у многих переболеших. Даже выздоровев, пациенты долго ощущают себя «разбитыми», уставшими, у кого-то развивается депрессия. Это может сигнализировать о том, что COVID-19 отразился на работе головного мозга.Инфекция нарушает функции ЦНС. Это могут быть и тревожные расстройства, и депрессивные состояния, и подавленность. Многие специалисты сравнивают это эмоциональное состояние с посттравматическим расстройством.Ранее ученые из Оксфордского университета сообщили, что COVID-19 может вызвать уменьшение мозга. Они ссылаются на результаты исследования, в котором участвовали около 800 добровольцев в возрасте от 51 до 81 года, из них 400 человек переболело коронавирусом. Участники прошли через два сканирования мозга. Как оказалось, у тех, кто переболел, объем мозга сократился сильнее.Ученые отмечают, что такое влияние COVID-19 на мозг не зависит от тяжести заболевания. Таким образом, коронавирус не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей (пациенты жалуются на снижение памяти, сосредоточенности и так далее), но и снижает их навсегда.Рассеянность, заторможенность, сложность в запоминании, невозможность выполнения дел, которые раньше были обыденными – признаки того, что коронавирус повлиял на мозг. Негативные последствия для здоровья могут проявиться в течение шести месяцев после COVID-19.Ранее Николай Крючков назвал самые распространенные симптомы омикрон-штамма. Это потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк.По его словам, три категории людей спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут скончаться из-за инсульта, инфаркта или тромба. Речь идет о пожилых людях (первая категория), пациентах с хроническими заболеваниями (вторая), и тех, кто тяжело перенес COVID-19 (третья категория).Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина