Как избавиться от диабета второго типа? Ученые предложили простую стратегию

31 Фото: pixabay.com
сахар

Международная группа экспертов на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета представила свое видение стратегии лечения сахарного диабета второго типа. Статья с основными положениями опубликована в журнале The Lancet.

Речь идет о похудении. По данным ученых, снижение веса даже на 15 процентов позволит замедлить развитие сахарного диабета второго типа и уменьшить осложнения. В некоторых случаях болезнь можно обратить вспять, говорится в исследовании.

Главное - избавиться от ожирения, если оно есть. Кроме снижения уровня сахара в крови при грамотном избавлении от веса есть другие преимущества. Речь идет об ожирении печени, апноэ во сне, артрите, гипертонии и повышенном холестерине. Снижение веса позволяет значительно снизить эти негативные факторы.

Авторы приводят в пример результаты нескольких исследований. Например, одно их них провели в 49 клиниках Великобритании. По данным экспертов, у 70 процентов пациентов с диабетом второго типа, которые весили в среднем сто килограммов и сбросили 15 и более килограммов, уже через два года отмечалась ремиссия.

Наличие жировых отложений является главным фактором развития диабета второго типа, утверждают ученые. И дело не только в весе, нужно обращать внимание на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, необходимо отнести к прямым признакам инсулинорезистентности. Как и гипертонию, как и жировую болезнь печени.

Классические признаки сахарного диабета второго типа:

  • постоянная сухость во рту,
  • постоянное чувство жажды,
  • сухость кожи и зуд,
  • плохое заживление ран,
  • слабость и потливость.
Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина.
Теги : сахарный диабет, похудение, причины диабета