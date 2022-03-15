Новая методика уничтожает опасную опухоль за 7 минут

Университет Мичигана

Медицина

публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Энн-Арбор в штате Мичиган, США. Основан в 1817 году в Детройте, но спустя двадцать лет (в 1837 году) переехал в Энн-Арбор