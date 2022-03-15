Новая методика уничтожает опасную опухоль за 7 минут
Крошечные лопающиеся шарики в теле способны разрушить злокачественные новообразования всего за 7 минут. Это один из удивительных методов лечения рака.
Онкологи всё чаще используют гистотрипсию или ультразвуковые волны, которые направляются снаружи тела для уничтожения опухолей. Эти волны генерируют тысячи лопающихся шариков из газа. Процедура является удивительно быстрой, и в некоторых случаях она безболезненно (что очень важно) избавляет пациентов от опухолей за считанные минуты. Гистотрипсию сейчас всё более активно применяют в целом ряде специализированных онкологических учреждений в разных странах мира. Есть надежда, что она поможет при злокачественных новообразованиях во многих частях тела.
Данную процедуру разработали исследователи из американского Университета Мичигана, она опирается на процесс, в ходе которого создаётся пустое пространство внутри чего-то твёрдого. В данном случае это используется именно для уничтожения рака. На первом этапе узконаправленная ультразвуковая энергия проходит через кожу к местоположению опухоли. Ультразвук достигает намеченной цели и активирует тысячи кармашков с газом который натуральным образом содержится во всех тканях нашего организма, включая и опухоли. Эти пузырьки там появляются в результате респираторных процессов.
Обычно они ведут себя довольно вяло, как бы находясь в спячке, но если воздействовать на эти пузырьки ультразвуком, то они начнут раздуваться и лопаться после некоторого периода вибрации. А это формирует высокоэнергичное облако микропузырьков в самой опухоли. По мере их разрыва происходит разрушение злокачественных тканей, которые потом переходят в жидкую форму, покидающую тело вместе с отходами продуктов жизнедеятельности. В отличие от уже существующих и давно испытанных методов лечения вроде радиочастотной абляции, при которых генерирующий тепло стержень или проводок вводится для «поджаривания» злокачественных клеток, при гистотрипсии никакого нагревания не происходит, как и угрозы для окружающих здоровых тканей. А это делает методику гораздо более полезной и перспективной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Медицина
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Энн-Арбор в штате Мичиган, США. Основан в 1817 году в Детройте, но спустя двадцать лет (в 1837 году) переехал в Энн-Арбор
Оставить комментарий