Ученые предложили первое в мире лечение серьезного заболевания мозга

Профессор Джон Коллиндж, директор отделения и консультант-невролог, руководивший разработкой PRN100, отметил: «Препараты, используемые для лечения других заболеваний, были экспериментально опробованы, но ни одно из них не имело положительного эффекта на прогрессирование заболевания или смертность. Впервые в мире появился препарат, специально разработанный для лечения БКЯ, который показал обнадеживающие результаты».

Первый в мире метод лечения болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ), разработанный учеными из Университетского колледжа Лондона, показал обнадеживающие результаты после его применения на шести пациентах. БКЯ — редкое, но разрушительное заболевание, вызывающее повреждение головного мозга, для которого в настоящее время не существует одобренного лечения. Большинство пациентов умирают в течение нескольких месяцев после постановки диагноза.Исследователи разработали моноклональное антитело PRN100, которое вводилось шести пациентам в период с октября 2018 года по июль 2019 года. Результаты, опубликованные в журнале Lancet Neurology, показывают, что лечение безопасно. У трех пациентов прогрессирование заболевания стабилизировалось при достижении целевого диапазона лекарства.Учитывая небольшое количество пролеченных пациентов, исследователи говорят, что результаты следует рассматривать как предварительные. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы сделать более полные выводы. Ни у одного из шести пациентов не было побочных эффектов во время лечения, врачам удалось продлить их жизнь, но в конечном итоге все они умерли.Ранее специалисты объяснили, какой фактор повышает риск инсульта в четыре раза