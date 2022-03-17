После бустерной вакцины смертность от Омикрона снижается в 14 раз
Сам по себе штамм Омикрон вызывает чаще всего коронавирусную инфекцию в умеренной форме. Но если вы заболели после получения бустерной вакцины, то вероятность умереть после заражения этим штаммом уменьшается в 14 раз.
Офис национальной статистики Великобритании провёл соответствующие подсчёты, которые показали, что смертность от коронавируса на пике волны, вызванной штаммом Омикрон, в Англии была в 14 раз ниже среди людей, которые получили три укола. То есть прошли через полный курс вакцинации из двух инъекций, а потом и через ревакцинацию. Хотя сам по себе Омикрон вызывает, преимущественно, умеренную форму коронавируса, это вовсе не значит, что он не представляет смертельной опасности. В России каждый день умирают около 600 человек, заразившихся коронавирусом, и большинство - это жертвы Омикрона. Так, только за истекшие сутки 40 москвичей скончались из-за COVID-19. Для того, чтобы снизить вероятность смерти, и необходимо делать уколы.
Наибольшему риску подвергаются лица пожилого возраста, и именно в этой категории наблюдается самый заметный спад смертности после третьего укола. Так, среди лиц старше 70 в январе в Англии фиксировалась смертность на уровне 155 случаев на 100 000 зараженных среди всех, кто получил все три инъекции. А в группе, не получивших этих инъекций, смертность достигала 2 248 случаев, что в 14 раз выше. Аналогичный эффект наблюдался и после 60, и после 80, и после 90 лет.
На территории Великобритании действуют официальные рекомендации от правительства по получению бустерных инъекций для людей пожилых и уязвимых, их ввели в сентябре 2021 года. Впрочем, позднее бустерные вакцины распространили на всех граждан страны старше 40 - это произошло уже к ноябрю. В России уровень ревакцинации существенно ниже, чем количество тех, кто прошёл через первые два укола, хотя и эта цифра всё ещё не внушает никакого оптимизма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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