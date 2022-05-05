Омикрон вызывает в России свыше 93% заражений
На долю штамма Омикрон в нашей стране приходится свыше 93% заражений коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора.
На селекторном совещании с различными региональными управлениями Роспотребнадзора Анна Попова объявила о результатах секвенирования генома штаммов коронавируса, которые сейчас наиболее активно поражают россиян. Установлено, что на долю Омикрона приходится 93,2% заражений. Печально известный штамм Дельта, который ранее спровоцировал в России самую тяжёлую смертность, иногда доходившую до показателей выше 1 400 случаев за сутки, сейчас вызывает не более 2% инфицирований. Ещё 4,8% приходится на долю прочих генетических вариантов COVID-19, которые не являются доминирующими.
К заражениям штаммом Омикрон относят не только первоначальный штамм ВА.1, но и различные его сублинии, включая и так называемый «стелс-омикрон» - сублинию ВА.2, которая обладает способностью оставаться невидимой для защитных антител. Впрочем, это больше справедливо в отношении китайских и западных вакцин. Практика показывает, что отечественный препарат «Спутник V» за счёт своей уникальной технологии демонстрирует гораздо большую чувствительность к любым вариантам коронавируса.
Многовекторная вакцина «Спутник» представляет собой препарат для двух уколов разными компонентами, в отличие от западных вакцин, которые используют один и тот же компонент два раза. В результате, после второго укола человек обретает гораздо большую защиту от заражения коронавирусом, и особенно от развития этой болезни в тяжёлой форме. Защита не является стопроцентной, и полностью вакцинированный человек может теоретически заболеть и даже умереть от коронавируса, но вероятность этого в несколько раз ниже, чем среди невакцинированных. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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