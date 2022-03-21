Дельтакрон сильнее поражает клетки человека
Французские учёные утверждают, что у нового варианта штамма Омикрон имеются более впечатляющие способности по проникновению в человеческие клетки. Сейчас он начинает постепенно бороться за первенство с Омикроном.
Дельтакрон представляет собой соединение штаммов Омикрон и Дельта, впервые его выявили на острове Кипр. Изначально было предположение, что никакого Дельтакрона не существует, и просто исследователи на Кипре плохо промыли стекло для микроскопа от штамма Дельта, когда добавляли туда штамм Омикрон, а поэтому они и смешались между собой. Но сейчас на Дельтатрон приходится уже под 20-25% заражений в некоторых странах мира, так что учёные вплотную изучают структуру этого подварианта.
Оказалось, что мутация Омикрона обладает повышенной способностью связываться с мембраной клеток человека, что даёт ей возможность гораздо лучше проникать в эти клетки. Эксперты Уральского федерального университета поведали "Известиям", что такая способность у Дельтакрона теоретически существует, но доказать её или опровергнуть можно только в ходе экспериментов. Однако те же учёные считают, что Дельтатрон не сможет распространяться в таких же глобальных пропорциях, как и предыдущие версии коронавируса.
Имеются данные о том, что Омикрон более заразен, а это повышает его конкурентоспособность, по сравнению с гибридом. Учёные до сих пор не пришли к единому выводу о том, способен ли Дельтакрон стать доминирующим штаммом, насколько он опасней Омикрона, и ждать ли человечеству в этой связи новой, в некоторых странах уже шестой волны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Михаил Болков
Медицина
старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета
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