Вариант Дельтакрон распространяется все активнее: симптомы

109 Фото: pexels.com
измерение температуры

Новая мутация коронавирусной инфекции – Дельтакрон – вызывает беспокойство у врачей, поскольку случаи заражения им стали встречаться чаще.

Дельтакрон является рекомбинантным вариантом, он объединяет черты двух вариантов коронавируса, Омикрона и Дельты. В Великобритании новый вариант распространяется все активнее. По данным Express Health, Дельтакрон вызывает озабоченность специалистов в связи с тем, что ему бывает свойственны тяжелое течение болезни Дельты и быстрое распространение как при Омикроне.

Симптомы. Согласно характеристике ВОЗ, симптомы Дельтакрона очень похожи на проявления Омикрона
  • Высокая температура.
  • Новый непрерывный кашель.
  • Потеря вкуса и обоняния.
  • Насморк.
  • Головная боль.
  • Усталость.
  • Чихание.
  • Боль в горле.
Для защиты от тяжелого течения коронавирусной инфекции специалисты рекомендуют вакцинироваться и ревакцинироваться.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать ощущение разбитости по утрам.
Теги : симптомы коронавируса, штаммы коронавируса