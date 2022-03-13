Вариант Дельтакрон распространяется все активнее: симптомы
Новая мутация коронавирусной инфекции – Дельтакрон – вызывает беспокойство у врачей, поскольку случаи заражения им стали встречаться чаще.
Дельтакрон является рекомбинантным вариантом, он объединяет черты двух вариантов коронавируса, Омикрона и Дельты. В Великобритании новый вариант распространяется все активнее. По данным Express Health, Дельтакрон вызывает озабоченность специалистов в связи с тем, что ему бывает свойственны тяжелое течение болезни Дельты и быстрое распространение как при Омикроне.
Симптомы. Согласно характеристике ВОЗ, симптомы Дельтакрона очень похожи на проявления Омикрона
- Высокая температура.
- Новый непрерывный кашель.
- Потеря вкуса и обоняния.
- Насморк.
- Головная боль.
- Усталость.
- Чихание.
- Боль в горле.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут вызывать ощущение разбитости по утрам.
Оставить комментарий