Официальная смертность от коронавируса может быть преувеличена
Официальная статистика по смертности граждан Великобритании от COVID-19 может быть завышена. Подсчёт умерших вёлся хаотическим способом, и тысячи людей могли попасть в этот список несправедливо.
Эксперты сомневаются, что официальная статистика по смертности от коронавируса в Великобритании соответствует реальным цифрам. Это вопрос, который уже давно задаётся медиками и другими специалистами в разных областях практически с начала пандемии. Он обусловлен тем, что и в первые месяцы в список жертв коронавируса попадали смертельно больные пациенты, которые умирали от онкологических или нейродегенеративных болезней, но в последние недели жизни также заразившиеся коронавирусом. Другими словами, они бы и без того ушли из жизни.
И вот теперь было обнаружено, что почти каждая четвёртая смерть пациента с коронавирусом, спровоцированным штаммом Омикрон, в реальности не была вызвана этим патогеном изначально. То есть ковид не являлся первичной причиной смерти. И через два года после начала пандемии эксперты задаются вопросом, сколько же именно людей убил ковид. Так, одно исследование предполагает, что до трети всех положительных тестов на ковид, полученных в ходе масштабного тестирования, дали неправильный результат.
А это показывает, что подлинный масштаб пандемии мог быть сильно изменён, и миллионы людей проходили через ненужную самоизоляцию. Впрочем, другие эксперты считают, что подлинная смертность человечества от коронавируса не 6 млн, а целых 18, то есть в три раза больше. Частично это подтверждается в России, где по официальным данным от ковида умерли около 360 тысяч человек, а по данным Росстата о избыточной смертности - уже более 1 млн. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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