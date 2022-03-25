Каждая третья смерть пациента с коронавирусом не вызвана им
Треть всех смертей пациентов с COVID-19 изначально не была спровоцирована воздействием самой коронавирусной инфекции. Люди умирали по другим причинам, одновременно являясь инфицированными ковидом.
С самого начала пандемии врачи пытались определиться, кого именно записывать в умерших от коронавируса. В некоторых странах в эти списки автоматически добавлялись все люди, которые уходили из жизни в течение месяца или двух после постановки диагноза COVID-19, то есть получения положительного теста. Но данный подсчёт был крайне некорректен, потому что кто-то мог элементарно попасть под машину, упасть с крыши или умереть от инфаркта, но всё равно он оказывался в списке жертв коронавируса. Сейчас этот недостаток статистики пытаются подкорректировать. Но в некоторых странах, включая Великобританию, эксперты по-прежнему считают существенно завышенным число смертей от коронавируса как раз по данной причине.
Офис национальной статистики опубликовал информацию, которая показала, что лишь 34% смертей от коронавируса в Англии в прошлом месяце изначально не были вызваны этим патогеном. Для сравнения, во время первой волны в апреле 2020 ещё до масштабного распространения вакцин, данная цифра составляла 5%. Другими словами, у каждого третьего скончавшегося с коронавирусом в анамнезе этот патоген не был основной причиной ухода из жизни. Они умирали по другим причинам, включая сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и опухоли.
С момента появления штамма Омикрон в ноябре прошлого года, который вызывает умеренное течение коронавируса, количество смертей пациентов с COVID-19, которое не было вызвано непосредственно самим вирусом, составляло 15%. Сейчас распространяется более заразный вариант Омикрона под названием ВА.2 который заражает огромное количество людей. И число тех, кто уходит из жизни по другим причинам, но с ковидом в анамнезе, продолжает расти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Здоровье
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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