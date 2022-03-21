Американцы продолжают массово умирать от передозировки наркотиков
105 752 американца скончались от передозировки наркотических препаратов с октября 2020 по 2021 год. Опиоидная эпидемия в США продолжает развиваться по спирали, как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний.
В США установлен ещё один печальный рекорд в октябре прошлого года, связанный с целой эпидемии злоупотребление наркотическими препаратами. В CDC подсчитали, что всего за год с октября 2020 по октябрь 2021 от передозировки лекарствами и наркотиками скончались 105 752 американца. Это самый значительный показатель за всю историю. Также зафиксирован четвертый подряд месяц с рекордной цифрой смертности от передозировки в годовом исчислении.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, от передозировки наркотическими препаратами в Америке умерло на 16% больше людей. Подавляющее большинство смертей приходится на синтетические опиоиды вроде фентанила, которые активно распространяются по США в последние годы. Передозировки лекарственными препаратами и наркотиками вышли из-под контроля в Америке еще до начала пандемии COVID-19. Но бесконечные карантины разрушали повседневную жизнь миллионов людей, спровоцировав социальную изоляцию, депрессии и переживания по поводу гибели близких, это вызвало «идеальный шторм», усиливший катастрофическую эпидемию.
Эксперты подсчитали, что бездомные люди чаще всего умирали от передозировки лекарственными средствами и наркотиками в прошлом году. В этой группе смертность выросла в два раза в первый год пандемии, причём коронавирус не отвечает за этот скачок. Чаще всего эти люди умирали из фентанила. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий