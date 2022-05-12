Рекордное количество американцев умерло от передозировки в 2021 году

Центры по контролю и профилактике заболеваний США

Медицина

федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills (штат Джорджия) рядом с кампусом Университета Эмори и на северо-запад от центра Атланты. Его роль заключается в здравоохранении и безопасности с помощью предоставления информации для улучшения решения в области здравоохранения