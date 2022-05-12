Рекордное количество американцев умерло от передозировки в 2021 году
Количество граждан США, скончавшихся от передозировки в 2021 году, составило 108 000 человек. Таковы данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Смертность от передозировок в США достигла самого высокого показателя за весь период наблюдений в прошлом году, как показали дополнительные цифры статистики, опубликованные вчера. Основной причиной смертности является передозировка опиатами, включая препарат фентанил, который отвечает практически за 60% этих смертей. Эксперты CDC подсчитали, что в 2021 году от передозировки умерли 107 622 американца, то есть один гражданин США умирал каждые 5 минут. Это на 15% больше рекорда за 2020 год, который составил 93 655 смертей.
Комментируя статистику, эксперты подчеркивают, что за большинство смертей отвечает передозировка опиатами, включая препарат фентанил. На его долю приходится уже 80 800 смертей за год. За ними идут психостимуляторы вроде метамфетаминов, вызвавшие смерть 33 000 человек. К слову, вполне возможно, что человек умирает от передозировки несколькими препаратами, а не каким-то одним. Только в одном американском штате - на Гавайских островах - смертность от передозировок в прошлом году сократилась, а в таких штатах, как Западная Вирджиния, Теннесси или Пенсильвания, отмечался самый высокий скачок летальности.
Эксперты предупреждают, что фентанил и другие препараты теперь вводятся посредством уколов уже на всей территории страны, и уровень смертности от передозировки превышает все разумные показатели. Фентанил является в 100 раз более опасным веществом, чем морфин, его часто смешивают с другими препаратами, и принимающее этот коктейль люди понятия не имеют о том, какому риску они себя подвергают. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills (штат Джорджия) рядом с кампусом Университета Эмори и на северо-запад от центра Атланты. Его роль заключается в здравоохранении и безопасности с помощью предоставления информации для улучшения решения в области здравоохранения
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