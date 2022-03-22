Пандемия увеличила смертность от алкоголизма
Почти 100 000 американцев умерли от последствий злоупотребления алкоголем. Это увеличение на 25% по сравнению с годовой статистикой до пандемии.
Национальные институты здравоохранения США зафиксировали рекордную смертность от злоупотребления алкоголем во время пандемии. В 2020 году более 99 000 американцев ушли из жизни из-за за последствий, вызванных злоупотреблением спиртными напитками. Это на 25% больше, чем годом ранее, когда о коронавирусе никто не слышал. Получены убедительные подтверждение того, что в условиях самоизоляции и повышенного стресса спрос на алкоголь среди населения вырос.
Пандемия спровоцировала злоупотребление всеми возможными субстанциями в США, а нарушение привычного режима оказания медицинской помощи, включая и лечение алкоголизма, усугубило эту ситуацию и привело к росту смертности по спирали. Также в США наблюдался и очень заметный всплеск смертности из-за передозировки лекарственными и наркотическими субстанциями за прошлый год. Это ещё один тревожный тренд, характеризующий коронавирусную пандемию. Люди обращались к этим субстанциям, включая спиртные напитки, для того, чтобы забыться и не думать о тех обстоятельствах, что складывались в их жизни.
Тяга к алкоголю у многих людей объясняется стойким желанием оторваться от реальности. И это отмечалось всегда, но пандемия вызвала усиление такой потребности. В число смертей, рожденных злоупотреблением алкоголем, включались летальные исходы вроде отравлений печени, когда алкоголь был главным фактором, а также смерти в результате несчастного случая людей, находящихся в состоянии алкогольного отравления. В этом случае спиртные напитки играли вспомогательную роль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальные институты здравоохранения США
Медицина
Учреждение Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки. Является основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины
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