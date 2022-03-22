Ноет низ живота: ранние признаки рака шейки матки

72 Фото: pixabay.com
планшет

Рак шейки матки (РШМ) – злокачественное новообразование, прорастающее из слизистой оболочки шейки матки. На ранних стадиях успешно лечится, поэтому нужно обращать внимание на сигналы, которые подает организм.

На ранней стадии РШМ обычно не проявляется и обнаруживается при кольпоскопии и цитологическом исследовании. Поэтому очень важно для женщины регулярное посещение гинеколога.

Признаки рака шейки матки

  • Контактное кровотечение. Речь идет о небольшом выделении крови во время полового акта. Часто пациентки жалуются, что секс стал для них неприятным и даже болезненным.
  • Бородавки. Появление маленьких бородавок служит отличительным признаком для многих болезней, в том числе и для ВНЧ.
  • Выделения вне менструации, розоватые или коричневые включения. Кровотечение также может быть у женщин, у которых уже завершился климакс.
  • Слабость, анемия. Это может быть вызвано кровотечением в матке. Также такие признаки связаны с интоксикацией организма продуктами распада раковой опухоли, но это уже на поздних стадиях.
  • Ноющая боль внизу живота.
  • Проблемы с мочеиспусканием. Почки и мочевой пузырь могут сжаться из-за опухоли, что усложняет процесс мочеиспускания. Иногда женщины отмечают и другой симптом: учащенное мочеиспускание.
  • Увеличение лимфатических узлов. На второй стадии рак распространяется на ближайшие лимфатические узлы, вызывая их увеличение и болезненность.

Повышают риск развития рака шейки матки:

  • ранняя беременность, 
  • большое количество сексуальных партнеров, 
  • венерические заболевания, 
  • воспалительные процессы половых органов, 
  • курение 
  • длительный прием гормональных контрацептивов.

Читайте также: Как снять отек с ног за пару минут: простой способ от доктора Шишонина.
Теги : рак шейки матки, признаки рака, симптомы рака шейки матки