Ноет низ живота: ранние признаки рака шейки матки
Рак шейки матки (РШМ) – злокачественное новообразование, прорастающее из слизистой оболочки шейки матки. На ранних стадиях успешно лечится, поэтому нужно обращать внимание на сигналы, которые подает организм.
На ранней стадии РШМ обычно не проявляется и обнаруживается при кольпоскопии и цитологическом исследовании. Поэтому очень важно для женщины регулярное посещение гинеколога.
Признаки рака шейки матки
- Контактное кровотечение. Речь идет о небольшом выделении крови во время полового акта. Часто пациентки жалуются, что секс стал для них неприятным и даже болезненным.
- Бородавки. Появление маленьких бородавок служит отличительным признаком для многих болезней, в том числе и для ВНЧ.
- Выделения вне менструации, розоватые или коричневые включения. Кровотечение также может быть у женщин, у которых уже завершился климакс.
- Слабость, анемия. Это может быть вызвано кровотечением в матке. Также такие признаки связаны с интоксикацией организма продуктами распада раковой опухоли, но это уже на поздних стадиях.
- Ноющая боль внизу живота.
- Проблемы с мочеиспусканием. Почки и мочевой пузырь могут сжаться из-за опухоли, что усложняет процесс мочеиспускания. Иногда женщины отмечают и другой симптом: учащенное мочеиспускание.
- Увеличение лимфатических узлов. На второй стадии рак распространяется на ближайшие лимфатические узлы, вызывая их увеличение и болезненность.
Повышают риск развития рака шейки матки:
- ранняя беременность,
- большое количество сексуальных партнеров,
- венерические заболевания,
- воспалительные процессы половых органов,
- курение
- длительный прием гормональных контрацептивов.
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