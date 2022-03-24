Россияне стали в два раза реже звонить на 112 из-за ковида
Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в России количество звонков по номеру 112 уменьшилось в два раза. Такие данные предоставили в Минцифры России.
Ещё совсем недавно Россия переживала пик очередной волны, вызванной Омикрон-штаммом коронавируса. Тогда огромное количество наших сограждан обращалось по номеру 112 для получения консультаций или вызова врача. Это бесплатная горячая линия, специально созданная для решения вопросов о коронавирусе. Но теперь число звонков по этому номеру уменьшилась в два раза, как подсчитали в Минцифры.
Если раньше суточный показатель звонков по этой горячей линии составлял 300 тысяч, то теперь только 150 тысяч. При пиковой нагрузке количество операторов, отвечающих на эти звонки, было намного увеличено. По данному телефону граждане могли получать необходимую консультацию, связываться с поликлиниками или вызывать на дом специализированные бригады скорой помощи, предназначенные именно для пациентов с коронавирусом. На такие вызови врачи обычно прибывают в специализированных защитных костюмах.
В Минцифры подчеркнули, что даже в самые чёрные дни пандемии все желающие могли в короткий срок связываться с операторами по номеру 112 и решать свои проблемы, так что без помощи не оставался никто. Последняя по счёту пятая волна ковида, спровоцированная штаммом Омикрон, началась в конце января 2022 года. Сейчас отмечается стабильное снижение количества звонков на горячую линию во всех российских регионах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Минцифры России
Медицина
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации
Оставить комментарий