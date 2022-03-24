Россияне стали в два раза реже звонить на 112 из-за ковида

Минцифры России

Медицина

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации