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В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей

бабушка с телефоном

Горячая линия создана для помощи пенсионерам в связи с эпидемией коронавируса. По номеру телефона 8 (800) 200 3411 те, кому за 60, смогут получить консультацию по вопросам профилактики заболевания, а также оставить заявку на помощь волонтеров по доставке продуктов питания и лекарств.

Горячая линия функционирует при поддержке Общероссийского народного фронта, Фонда Росконгресс, и «Ростелекома».  Работу волонтеров, оказывающих помощь пожилым россиянам, организовало движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.

Как сообщается, горячая линия уже стала востребована пенсионерами. Операторам поступило свыше 50 звонков с просьбой о помощи. Кроме того, звонят люди, которые предлагают свою помощь пожилым людям: к примеру, привезти продукты или лекарства.

Позвонить на горячую линию можно круглосуточно.
Теги : пожилые люди, горячая линия, коронавирус, помощь волонтеров
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В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей