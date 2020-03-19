В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей

Горячая линия функционирует при поддержке Общероссийского народного фронта, Фонда Росконгресс, и «Ростелекома». Работу волонтеров, оказывающих помощь пожилым россиянам, организовало движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.Как сообщается, горячая линия уже стала востребована пенсионерами. Операторам поступило свыше 50 звонков с просьбой о помощи. Кроме того, звонят люди, которые предлагают свою помощь пожилым людям: к примеру, привезти продукты или лекарства.Позвонить на горячую линию можно круглосуточно.