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На горячую линию "Стопкоронавирус" за три дня работы поступило 19 тысяч звонков

оператор колл центр

Об этом заявили в координационном совете по борьбе с распространением коронавируса Правительства РФ. Отмечается, что больше всего звонков поступило от москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также из Краснодара.

Все звонившие интересовались прежде всего симптомами коронавирусной инфекции. Кроме того, многие просили проконсультировать их о том, какими средствами индивидуальной защиты пользоваться  и как оформить дистанционный больничный. Также на горячей линии принимают предложения по дополнительным мерам борьбы с COVID-19. И сюда же можно пожаловаться на работодателей, не разрешивших перейти на дистанционную работу, на медицинский персонал или отсутствие товаров первой необходимости в супермаркетах.

Горячая линия в России начала работать 16 марта. Бесплатный звонок можно сделать по номеру 8-800-2000-112. На линии работают две сотни операторов, которые принимают звонки в любое время суток.
Теги : горячая линия, коронавирус, Правительство РФ, защита
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