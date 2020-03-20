На горячую линию "Стопкоронавирус" за три дня работы поступило 19 тысяч звонков

Об этом заявили в координационном совете по борьбе с распространением коронавируса Правительства РФ. Отмечается, что больше всего звонков поступило от москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также из Краснодара.Также на горячей линии принимают предложения по дополнительным мерам борьбы с COVID-19. И сюда же можно пожаловаться на работодателей, не разрешивших перейти на дистанционную работу, на медицинский персонал или отсутствие товаров первой необходимости в супермаркетах.Горячая линия в России начала работать 16 марта. Бесплатный звонок можно сделать по номеру 8-800-2000-112. На линии работают две сотни операторов, которые принимают звонки в любое время суток.