Пять ранних признаков глаукомы — самой распространенной причины слепоты
Глаукома – одно из самых тяжелых глазных заболеваний, характеризующееся быстрым прогрессированием и приводящее к необратимой слепоте.
Глаукому называют «тихим убийцей зрения», поскольку долгое время она может никак не проявляться. Доктор Аластер Локвуд, британский офтальмолог и специалист по здоровью глаз, предупреждает, что многие серьезные и необратимые заболевания глаз остаются незамеченными из-за пропуска плановых осмотров.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии, глаукома чаще всего встречается у взрослых в возрасте от 70 до 80 лет, но может затронуть любого.
— Глаукома — одна из наиболее частых причин необратимой слепоты. Это место, где зрительный нерв (образно говоря, электрический кабель, который передает информацию от глаза к мозгу) дегенерирует быстрее, чем должен. Обычно это происходит из-за высокого давления, создаваемого жидкостью в глазу, — отмечает Локвуд.
По его словам, мозг способен компенсировать естественную дегенерацию, поэтому пациент может долгое время оставаться в неведении, что у него развивается опасное заболевание.
Глаукома обычно развивается медленно и сначала поражает периферическое зрение. Однако есть ряд признаков, которые должны насторожить и стать поводом для консультации с офтальмологом.
Каковы симптомы глаукомы?
- Боль (особенно при ярком свете)
- Головная боль
- Тошнота
- Рвота
- Потеря зрения.
— Общая рекомендация состоит в том, чтобы посещать офтальмолога не реже одного раза в два года для полной проверки и не реже одного раза в год, если есть дополнительные факторы риска, например, семейный анамнез, — подчеркнул специалист.
Как понять, что имеется повышенный риск развития глаукомы?
- Генетическая предрасположенность
- Возраст старше 40 лет
- Есть близорукость или дальнозоркость
- Гипертония
- Сахарный диабет.
— К сожалению, мало что можно сделать для снижения риска развития глаукомы. Поэтому я призываю пациентов не пренебрегать здоровьем глаз. Ключом к предотвращению прогрессирования глаукомы является регулярная проверка зрения, — напомнил Локвуд.
Диагноз глаукома – пожизненный. Вылечить полностью это заболевание, к сожалению, пока нельзя.
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