Пять ранних признаков глаукомы — самой распространенной причины слепоты

— Глаукома — одна из наиболее частых причин необратимой слепоты. Это место, где зрительный нерв (образно говоря, электрический кабель, который передает информацию от глаза к мозгу) дегенерирует быстрее, чем должен. Обычно это происходит из-за высокого давления, создаваемого жидкостью в глазу, — отмечает Локвуд.

Боль (особенно при ярком свете)

Головная боль

Тошнота

Рвота

Потеря зрения.

— Общая рекомендация состоит в том, чтобы посещать офтальмолога не реже одного раза в два года для полной проверки и не реже одного раза в год, если есть дополнительные факторы риска, например, семейный анамнез, — подчеркнул специалист.

Генетическая предрасположенность

Возраст старше 40 лет

Есть близорукость или дальнозоркость

Гипертония

Сахарный диабет.

— К сожалению, мало что можно сделать для снижения риска развития глаукомы. Поэтому я призываю пациентов не пренебрегать здоровьем глаз. Ключом к предотвращению прогрессирования глаукомы является регулярная проверка зрения, — напомнил Локвуд.