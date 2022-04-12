Предупреждение гипертоникам: высокое давление может подвергнуть вас риску «необратимой слепоты»

«Наш мозг способен компенсировать естественную дегенерацию, поэтому мы мало осознаем прогрессирование болезни. Однако это означает, что симптомы часто отсутствуют до тех пор, пока болезнь не станет очень запущенной, и мы не можем (пока) омолодить зрительный нерв человека».

Каковы симптомы глаукомы?

Боль (особенно при ярком свете)

Головная боль

Тошнота

Рвота

Потеря зрения

«Общая рекомендация состоит в том, чтобы посещать офтальмолога не реже одного раза в два года для осмотра для полной проверки здоровья с проверкой рецепта и не реже одного раза в год, если есть дополнительные факторы риска, например, семейный анамнез или гипертония», — сказал он.