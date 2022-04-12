Предупреждение гипертоникам: высокое давление может подвергнуть вас риску «необратимой слепоты»
Глаукома описывает состояние, при котором зрительный нерв дегенерирует «быстрее», чем должен, объяснил доктор Аластер Локвуд, офтальмолог и специалист по здоровью глаз в Feel Good Contacts.
Зрительный нерв, который играет решающую роль при глаукоме, — это «электрический кабель, который передает информацию от вашего глаза к вашему мозгу», — отметил эксперт. Одной из основных причин страшного состояния глаз является высокое внутриглазное давление.
А гипертония, также известная как высокое кровяное давление, является одним из факторов риска глаукомы. Помимо «необратимых» последствий, состояние может протекать незаметно, пока оно не прогрессирует.
Доктор Локвуд сказал:
«Наш мозг способен компенсировать естественную дегенерацию, поэтому мы мало осознаем прогрессирование болезни. Однако это означает, что симптомы часто отсутствуют до тех пор, пока болезнь не станет очень запущенной, и мы не можем (пока) омолодить зрительный нерв человека».
Каковы симптомы глаукомы?
Эксперт пояснил, что потенциальные тревожные признаки включают в себя:
- Боль (особенно при ярком свете)
- Головная боль
- Тошнота
- Рвота
- Потеря зрения
Однако многие люди с глаукомой могут не испытывать никаких симптомов на ранней стадии, поэтому доктор Локвуд рекомендовал регулярно проверять зрение.
«Общая рекомендация состоит в том, чтобы посещать офтальмолога не реже одного раза в два года для осмотра для полной проверки здоровья с проверкой рецепта и не реже одного раза в год, если есть дополнительные факторы риска, например, семейный анамнез или гипертония», — сказал он.
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Аластер Локвуд
Здоровье
Врач-офтальмолог и специалист по здоровью глаз в Feel Good Contacts.
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