Коронавирусная пандемия спровоцировала бэби-бум
Пандемия коронавируса вызвала всплеск рождаемости в Англии и Уэльсе. В 2021 году количество родов выросло на 1,5%, оборвав длившийся 10 лет тренд на уменьшение этого показателя.
У пандемии коронавируса всё-таки есть один плюс - это увеличение рождаемости. По крайней мере, таковы данные Офиса национальной статистики Великобритании, которые показывают, что впервые более чем за 10 лет уровень рождаемости в стране вырос, а не сократился. В 2021 году на каждую тысячу жителей Англии и Уэльса приходилось 10,4 родов, что представляет собой увеличение этого показателя, по сравнению с 2020 годом, когда данная цифра составляла 10,3. Хотя этот рост не назовёшь сколько-нибудь впечатляющим, он всё-таки имеет место с момента начала подобных записей в 2011 году.
Во второй год пандемии на территории Англии и Уэльса родилось 625 000 детей, что на 1,5% больше 615 000 детей, рожденных в 2020 году. Долгое время на Туманном Альбионе фиксировался плавный спад рождаемости, что было связано со старением населения и желанием женщин отложить роды до более позднего периода, чтобы заниматься карьерами.
Самый значительный всплеск был зарегистрирован во второй половине прошлого года. Следовательно, эти дети были зачаты в период с ноября 2020 по март 2021. Вполне возможно, что и в России произойдёт увеличение рождаемости, что связано со смертью очень большого количества пенсионеров - рекордного за весь период в новейшей истории России. После них остаётся жилплощадь, которая нужна молодым людям для того, чтобы заводить семью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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