Дефицита лекарств в подмосковных больницах не наблюдается
Подмосковный Минздрав сообщил, что все находящиеся в его ведении больницы обеспечены необходимым количеством лекарственных препаратов и изделий. Всё, что требуется для лечения больных имеется, и никакого дефицита нет.
К примеру, главный врач областной больницы в городе Химки Владислав Мирзоев подчеркнул, что его медицинское учреждение полностью обеспечено не только лекарствами, но расходными материалами и средствами для дезинфекции, не наблюдается никаких перебоев с поставками. Более того, эта больница уже начинает постепенное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи, и лишь один из трёх её корпусов будет по-прежнему предназначен для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В Химках ожидают распоряжения о том, чтобы вернуться к хирургической медицинской помощи и ко всем остальным услугам, которые здесь можно было получить до пандемии.
Аналогичную информацию сообщили руководители больниц в Воскресенске и Ногинске. Там отметили, что их медицинские учреждения уже подписали все контрактные обязательства по поставкам медицинских изделий и лекарств. Некоторые из этих контактов рассчитаны на 6 месяцев, а другие на год, они полностью покрывают потребности медицинских учреждений в препаратах и оборудовании, а также в расходных материалах.
При этом в больницах обычно не складируют запасы всех этих изделий, рассчитанные более чем на месяц, но сейчас в связи с особыми условиями сформированы запасы на два месяца. Сообщается, что среди приобретаемых препаратов и расходников преобладает российская продукция. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Минздрав Московской области
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является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны здоровья населения Московской области
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