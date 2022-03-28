Впервые с января число заболевших ковидом в России упало ниже 200 000
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в России за истекшие неделю впервые с начала этого года коронавирусом заболели менее 200 000 человек. Также на прошлой неделе смертность впервые за очень долгий срок опустилась ниже 400 человек в день.
Уровень летальности коронавируса в нашей стране остаётся запредельно высоким - более 2%. Для сравнения, в Великобритании он составляет 0,1%, а в некоторые периоды падает до 0,01%, что можно сопоставить с летальностью от гриппа. Но уверенные в своем бессмертии россияне перестали вакцинироваться, а алгоритмы лечения COVID-19 в российских больницах резко отличаются от таковых в западных.
Тем не менее, в силу естественных причин заболеваемость в нашей стране продолжает снижаться, и с 21 по 27 марта в России официально зарегистрировано только 180 000 заражений, что на 27% ниже, чем за неделю до этого. Однако следует учитывать, что значительно сокращается число проводимых тестов, поскольку штамм Омикрон вызывает умеренное течение коронавируса, из-за которого россияне крайне редко отправляются на тестирование. А скоро по России будет гулять и «стелс-омикрон», который еще более заразен, но также протекает умеренно.
По данным о избыточной смертности от Росстата, жертвами коронавируса в нашей стране за весь период пандемии, вероятно, стали более миллиона человек. В США эта цифра, также с поправками на избыточную смертность, составит 3 млн человек. По оценкам некоторых экспертов, реальная смертность от коронавируса на нашей планете может достичь 20 млн человек, что сделает его самой смертоносной пандемией за всю новейшую историю с момента «испанки». Однако человечество так устало от COVID-19, что больше не обращает внимания на эту кошмарную статистику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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