В России новый минимум заболевших
За неделю на территории нашей страны выявлено чуть более 30 000 заражений. Это минимум за два года пандемии.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией зарегистрировал с 23 по 29 мая 13 586 заражений, что на 7,75% ниже, чем неделей ранее. Отметим, что на прошлой неделе впервые более чем за 90 дней в России наблюдался рост количества положительных тестов на коронавирус, хотя и не очень значительный. В целом, столь низкие показатели, скорее всего, объясняются сокращением количества проведённых тестов.
Подлинную картину пандемии в той или иной стране можно составить по цифрам госпитализированных и умерших. Смертность в нашей стране также снижается, и за неделю умерло 605 человек, что на 11% ниже чем за аналогичный период до этого. Это самые низкие цифры за два года, но уровень летальности ковида в России всё ещё остаётся запредельно высоким - более 2%. По количеству смертных случаев Россия устойчиво на втором месте в мире после США.
Объем выздоравливающих тоже сократился на 1,9% за неделю. Наконец, такой важный показатель, как количество госпитализированных, за последние 7 дней уменьшился на 4,7% и составил 12 883 человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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