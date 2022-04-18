Смертность от коронавируса в России опустилась до минимума с 2020 года
За истекшую неделю в России за неделю от коронавируса умерло менее 2 000 человек. Это абсолютный минимум с октября 2020 года.
Хотя Россия продолжает входить в тройку стран - печальных лидеров по смертности от коронавируса, этот показатель продолжает снижаться. На прошлой неделе впервые с октября 2020 года в России, по официальным данным, скончалось менее 2 000 человек. Такую информацию предоставил штаб по борьбе с коронавирусом. Так, он зафиксировал 1 784 летальных исхода, что на 11,2% меньше, чем неделей ранее. Однако уровень летальности от коронавируса в России один из самых высоких в мире - 2,7%.
Для сравнения, в Великобритании он составляет от 0,01% до 0,1%, что сопоставимо с уровнем летальности от сезонного гриппа. Россияне значительно чаще умирают от коронавируса из-за очень низкого иммунитета. Уровень коллективного иммунитета в нашей стране продолжает падать, он уже опустился ниже 45%. А для победы над пандемией нужно, чтобы эта цифра выросла выше 80%.
Заболеваемость коронавирусом в стране продолжает расти. Это связано с естественными эпидемиологическими процессами, и с тем, что в нашей стране сокращается количество тестов, поскольку Омикрон вызывает умеренное течение коронавируса, и значительное количество его жертв просто не тестируется. Так, на прошлой неделе отмечен минимальный показатель заболеваемости с июня 2021 года. Сокращается и число госпитализированных пациентов с коронавирусом, что является более или менее объективным показателем тяжести ситуации в стране. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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