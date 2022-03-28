Можно ли аспирином лечить коронавирус
Исследование показало, что один из самых доступных обезболивающих препаратов на планете уменьшает смертность от коронавируса среди госпитализированных пациентов на 15%. Таковы выводы работы ученых из Университета Джорджа Вашингтона в США.
За счёт простого приёма аспирина госпитализированные пациенты с коронавирусом могут увеличить шансы на выживаемость, как предположило крупное по масштабу исследование. Этот доступный по стоимости обезболивающий препарат ещё в прошлом году был в центре внимания группы учёных именно в связи с воздействием на жертв коронавируса, но крупное по масштабу исследование в Великобритании тогда показало, что аспирин практически не производит никакого эффекта на больных в критическом состоянии.
Однако теперь исследователи из Вашингтона предположили, что аспирин всё-таки может быть эффективным для пациентов с умеренной формой болезни в первые дни пребывания в больнице. В исследовании приняли участие более 100 000 больных с коронавирусом. Было обнаружено, что приём аспирина на 15% уменьшает риск смерти от коронавируса в течение 28 дней. Здесь надо понимать, что пользу оказывало не обезболивающее воздействие аспирина, а тот факт, что он является антикоагулянтом, то есть разжижает кровь. Пациенты после 60 при получении однократной дозы аспирина в день в течение 5 дней действительно снижали риск смерти.
Антикоагулянт аспирин на 29% уменьшает вероятность развития тромбоза - одного из наиболее опасных для жизни осложнений коронавируса. Именно в группе старше 60 отмечалась наивысшая польза от его применения, также она прослеживалась и у тех, кто имел какие-либо другие сопутствующие хронические заболевания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджа Вашингтона
Медицина
частный федеральный исследовательский университет в Вашингтоне, округ Колумбия
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