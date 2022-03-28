Переболевшим коронавирусом всё равно нужна ревакцинация
Даже перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты всё равно нуждаются в так называемых бустерных инъекциях. К такому выводу пришли израильские исследователи из Bar-Ilan University.
Можно предположить, что перенесенная коронавирусная инфекция обеспечивает пациента достаточным количеством антител для того, чтобы не проходить хотя бы через ревакцинацию. Однако израильское исследование показало, что третья по счёту прививка, которая делается после первоначального курса из двух инъекций, всё равно важна для людей, уже перенесших коронавирусную инфекцию. Авторы исследования изучили анализы крови более 500 работников сферы здравоохранения и заметили сокращение количества антител к коронавирусу через 7-9 месяцев после получения второй дозы вакцины. Причём это наблюдалось даже у тех, кто ранее уже болел коронавирусом.
А вот третий бустерный укол, тем не менее, производил достаточно высокий уровень антител - в 10 раз выше, чем тот, что наблюдался после второй дозировки вакцины. Тот факт, что уровень антител снижался даже у лиц с гибридным иммунитетом, то есть вакцинированных и переболевших, подвергает сомнению предыдущие предположения о том, что таким пациентам не требуется бустерная вакцина.
Авторы исследования отмечают, что COVID-19 является постоянно эволюционирующим механизмом, и человечество всё ещё не знает точно, кого от этого вируса следует вакцинировать и как часто. Ответ на этот вопрос становится особенно затруднительным в отношении людей, которые уже переболели. По их поводу у экспертов разделились мнения, нужны ли таким людям бустерные вакцины или нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Bar-Ilan University
Медицина
университет в Израиле, в Рамат-Гане. Основан в 1955 году и назван в честь Меира Бар-Илана, лидера религиозно-сионистского движения
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